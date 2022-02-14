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TIMETURK / EKONOMİ / Karabük Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alımı | Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı iş ilanı

Karabük Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alımı | Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı iş ilanı

Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bir ilan yayımladı. KPSS şartı aranan ilanda birçok farklı kontenjanda alım yapılacağı bildirildi. Peki ama Karabük Üniversitesi hangi kadrolardan kaç eleman alımı yapacak? Karabük Üniversitesi personel alım başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

41 Dakika Önce
2022-02-14 13:15:26
Karabük Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alımı | Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı iş ilanı

Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bir ilan yayımladı. KPSS şartı aranan ilanda birçok farklı kontenjanda alım yapılacağı bildirildi. Peki ama Karabük Üniversitesi hangi kadrolardan kaç eleman alımı yapacak? Karabük Üniversitesi personel alım başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Karabük Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alımı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 64 (altmış dört) adet sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti.

14 Şubat günü başlayan başvuruların son günü olarak 28 Şubat günü seçildi.

Kadın ve erkek birçok alanda alım yapacakolan üniversitenin alım yapılacak olan kadroları;

- Destek Personeli

- Şoför

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- Büro Personeli

- Teknisyen

- Tekniker

Detaylı bilgi ve Resmi Gazete ilanı için TIKLAYINIZ...

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e Devletten temin edilebilir).

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten temin edilebilir)

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler.(İstenilen belgeler ilan tarihinden önceye ait olmalıdır) .

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