Kapanma sonrası fiyat artışı olur mu?

Mayıs ayı içerisindeki tam kapanma döneminde oluşacak fiyat hareketleri de TÜFE’ye geçiş etkisini hızlandırabilir. Bu da nihai ürün fiyatlarına zam anlamına gelecektir.

Kurdaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artıştan gelen etki itibariyle enflasyonun ana bileşenleri yukarı doğru etkiyi

sürdürmekte. Bunun etkilerini Pazartesi günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verilerinde de göreceğiz. Bu kapsamda da Mart ayında art arda 6. ay da artış göstererek yüzde 16,2 seviyesine ulaşmış enflasyonun yükselmeye devam

etmesi bekleniyor.

16.7'lik enflasyon beklentisi

Nisan ayı için aylık yüzde 1,3 enflasyon artışına denk gelen yıllık yüzde 16,7 enflasyon beklentisi mevcut. Tera Yatırım, başlıca iki faktör olarak kur artışları ve petrol fiyatları üzerinde durarak değerlendirmede bulundu. Brent petrol fiyatları 65 USD bandını aştı. Geçen yıl bu zamanlarda 27 USD seviyelerinde olan Brent petrol fiyatları, özellikle enerji maliyetleri tarafında geçen yıla göre ciddi

bir artış etkisine neden olacak. Bu da enerji kalemlerinde baz etkisinin aleyhte işlemesine neden olacak. Enerjinin ve buna bağlı olarak aslında genel emtia grubunun fiyatlarında meydana gelen artışlar küresel hammadde ve enerji fiyatlarını

artırmakta ve bunların kullanım alanları çerçevesinde de enflasyon açısından bir genel yayılma etkisine işaret etmekte.

İthal maliyetinde artış

Yurt dışı kaynaklı hammadde fiyatı artışına, TRY'nin de değer kaybını eklediğimizde ilave bir etki gelmektedir. TRY, Mart ayının son 10 gününden beri yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Enflasyonda, daha önceki dönemde tepe noktasının görüleceği

varsayılan Nisan ayından sonra da ithal maliyetleri ağırlıklı artış baskının süreceği üzerinde duruluyor.

Kapanma sonrası fiyatta yükseliş öngörüsü

Hali hazırda maliyetleri zaten etkilemiş olan, ancak henüz TÜFE'ye geçmemiş fiyat etkilerinden de bahsetmek gerekmekte. ÜFE Mart ayı itibariyle yüzde 31,2 seviyesine ulaştı. TÜFE ile arasındaki makas 15 puan. Mayıs ayı içerisindeki

tam kapanma döneminde oluşacak fiyat hareketleri de TÜFE'ye geçiş etkisini hızlandırabilir. Bu da nihai ürün fiyatlarına zam anlamına gelecektir.

Yukarı yönlü riskler

TÜFE'nin gelecek olan maliyet yansıması etkisiyle de yüksek kalmaya devam etmesi sorunu, enflasyonun çözülmesi aşamasında yukarı yönlü risk teşkil etmeye devam edecektir. Temel mallarda, kısa vadeye birikecek veya öne çekilecek talep etkisi fiyat artışlarını tetikleyebilir. Söz konusu durum, Nisan ayından sonraki aşamada da enflasyon açısından yüksek seyir anlamına gelmekte.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu'nda yılsonu tahminini yüzde 9,4'ten 12,2'ye yükseltirken, 2022 tahminini de yüzde 7'den 7,5'e güncelledi. Gıda enflasyonu tarafındaki beklenti 2021 yılsonu için yüzde 11,5'ten 13'e yukarı revize edildi.

Faizde değişiklik beklenmiyor

Piyasa katılımcıları enflasyon oranının bu öngörülen seviyelerin üzerinde gerçekleşebileceği kanaatinde.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,

enflasyon üzerinde faiz uygulamasının devam edeceğini söyleyerek sıkı para politikası taahhüdü verdi. 6 Mayıs tarihindeki TCMB PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği gelmesi beklenmiyor. İlave sıkılaşma yönlendirmesinin eksikliği ve

TCMB'nin Nisan enflasyonunu tepe olarak varsayacak olması, faiz artırımı ihtimalini elerken; enflasyonun düşme aşamasında olmaması da indirim ihtimalini ötelemekte. Enflasyon baz etkisiyle düşüşe geçme aşamasını yılın ikinci

yarısında gösterdikten sonra, buna bağlı faiz indirimleri olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.