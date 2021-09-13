Son dönemlerin “Çılgın Projesi” olarak bilinen Kanal İstanbul’un ilk temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Yapımına başlanan Kanal İstanbul projesi ile gözler Kanal İstanbul’un ülkemize olan getirilerine çevrildi. Peki Kanal İstanbul’un ekonomiye katkıları ne olacak? Kanal İstanbul, kaç yılda maliyetini karşılayabilecek?

Kanal İstanbul Projesiyle merak edilen bir diğer husus, kanalın ekonomik anlamda getirilerinin ne olacağı ile alakalıdır. Yüzyılın en büyük projelerinden biri olarak sunulan Kanal İstanbul, ekonomik anlamda da yeni ticaret merkezlerinden biri olacaktır. İşte tüm detayları ile Kanal İstanbul'un ekonomiye katkıları…

8 ilçeyi kapsayan dev proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilk temelleri atınan Kanal İstanbul Projesi, tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa yakasında yeni bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak. Özellikle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini azaltacak olan proje, aynı zamanda Boğaz çevresinde bulunan tarihi yapıların korunmasına da olanak sağlayacak. Yapılacak olan Kanal İstanbul projesi, toplam olarak 244 milyon 750 bin metrekarelik dev bir alanı içine alan bir kısımdan oluşmaktadır. Proje kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler, Eyüp ve Küçükçekmece'nindahil olduğu 8 ilçeden geçmektedir. Ayrıca proje kapsamında yer alan 38 bin 500 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılarak, İBB'nin bu alanla ilgili planlama yapmasına olanak sağlanmış olacaktır. Böylelikle gerekli düzenlemeler İBB'nin katkılarıyla sağlanacaktır.

Kanal İstanbul Montrö Sözleşmesi kapsamında olmayacak!

Yük dolu tankerlerin sıklıkla kullandığı Boğaz Köprüsü, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre oluşturulan kurallara göre yönetilmektedir. Kanal İstanbul'un yapılması ile tankerlerin Boğaz Köprüsü'nden geçişi yasaklanarak, geçişler Kanal İstanbul üzerinden gerçekleşecektir. Bu sayede geçişlerden elde edilen gelirlerde artış olacaktır. Son rakamlara göre İstanbul Boğazı'nda 50.000 mertebelerinde olan trafik yükünün, yapılan tahminlere göre 2070 yılında 70.000 seviyelerine çıkması planlanmaktadır. Bu sebeple İstanbul Boğazı'nın bu denli bir gemi yoğunluğunu kaldıramayacağı tahmin edilmektedir. Yapılacak kanal ile birlikte İstanbul Boğazı'ndaki trafik yükünün azaltılarak gerçekleşebilecek problemlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Yoğun nüfus dış kısımlara yayılacak

16 milyonluk nüfusu ile koca bir metropol olan İstanbul, özellikle merkezi yerlerdeki yerleşim yoğunluğundan dolayı ciddi anlamda problemler yaşamaktadır. Kanal İstanbul projesi ile merkezde bulunan yerleşim yoğunluğu İstanbul'un dış kısımlarına kadar yayılacak. Böylelikle konut, trafik gibi noktalarda rahatlanmaların yaşanması ekonomianlamında da olumlu gelişmelere vesile olacaktır.

Kanal İstanbul ile istihdam açığı azalacak!

Yapılacak olan Kanal İstanbul ile birlikte birçok alanda iş alımının yapılması, istihdam oranlarını da arttıracaktır. Yapılan açıklamalara göre bu proje vasıtasıyla istihdam açığının %15 oranında azaltılması öngörülmektedir. 505 bin 892 kişiye iş imkanı sağlayacak Kanal İstanbul projesi ile 1,5 milyonluk yeni iş imkanı oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra yapılan projenin masrafları kamu kaynaklarından değil, yap-işlet-devret modeli gereği konsorsiyum vasıtasıyla sağlanacaktır. Bu durum kamu kaynaklarının eksilmemesi ve ekonominin canlanması anlamına gelmektedir.

Petrol tankerleri veyahut diğer tankerlerin geçişi sırasında yaşanan olumsuz hadiseler hem çevresel hem de ekonomik anlamda ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Kanal İstanbul'un yapılması ile petrol tankerlerinin Boğaz Köprüsünden geçişi tamamen yasaklanarak, daha güvenli bir güzergah olan Kanal İstanbul üzerinden geçişlerin yapılması sağlanacaktır.

5 yılda maliyetini çıkarabilen bir proje

Kanal İstanbul herhangi bir kamu harcaması yapılmadan yap-işlet-devret modeli vasıtasıyla yapılması ekonomik olarak ciddi bir külfeti önleyecektir. Bunun yanı sıra geçişlerin ücretli olması, kanalın kısa sürede maliyetini karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı'na alternatif olacak Kanal İstanbul, boğaza göre daha etkin-, verimli ve süratli olması sebebiyle ekonomik anlamda Türkiye'ye ciddi kazançlar elde ettirecektir. Montrö Sözleşmesi'ne dahil olmayan Kanal İstanbul gemilerin geçişinden Süveyş Kanalı gibi ton başına ortalama 5,5 dolarlık bir fiyatlandırma yapabilecektir. Bunun yanı sıra Süveyş Kanalı'ndan 150 DWT gemilerin geçişine izin verilirken, Kanal İstanbul'dan 300 bin tonluk gemilerin geçişine olanak sağlanacaktır.

Süveyş kanalından 148 kilometre kısa olacak Kanal İstanbul, tam kapasiteli çalışma durumunda 8 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlaması beklenmektedir. Yapımı 40 milyar dolar tutacak Kanal İstanbul'un beş yıl içerisinde tüm masraflarını çıkarması beklenmektedir.

Kanal İstanbul'un yapılması ile birlikte turizm gelirlerinde de ciddi bir artışın olacağı bildirilmektedir. Özellikle 2023 ile birlikte 20-30 milyar arasında bir gelir artışının olması planlanmaktadır. Bu rakamın beş yılda 100 milyara ulaşması amaçlanmaktadır.

Kanal İstanbul'un bulunduğu güzergah, 3.Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile olan bağlantılar sayesinde transit taşımacılığa da oldukça katkıda bulunacaktır. Bağlantı yollarının birbirine yakın olması, ulaşımın da kolay bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Karayolu ve su taşımacılığının buluştuğu ortak nokta olacak Kanal İstanbul, ayrıca rüzgar enerjisinin üretilebileceği bir konumda olması gerekli enerjinin sağlanmasında etkili olacaktır.

Kanal çevresi, yapılması planlanan kanalın yanı sıra, kanal etrafında yapılacak yerleşim yerleri ile de birçok anlamda artısı olan bir bölge olacaktır. Özellikle bu yerleşim yerleri ile İstanbul'un hali hazırda milyonlarca insanın yaşadığı ve depreme dayanıksız olan bölgelerinden bu yeni ve depreme daha dayanıklı bölgesine bir nüfus kaydırması sağlanacaktır.

İstanbul'un merkezi bölgelerinde yer alan trafiği oldukça rahatlatacak olan proje aynı zamanda ulaşım noktasında da yeni alternatifler üretilmesinde etkili olacaktır. Bu sayede yaşanabilecek yoğun trafik ve toplu ulaşım eksikliği üretilen projeler vasıtasıyla giderilecektir. Bu sayede ciddi bir ekonomik kazanım sağlanmış olacaktır.

Yapılacak olan Kanal İstanbul projesi, toplam olarak 244 milyon 750 bin metrekarelik dev bir alanı içine alan bir kısımdan oluşmaktadır. Proje kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler, Eyüp ve Küçükçekmece'nin dahil olduğu 8 ilçeden geçmektedir.

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