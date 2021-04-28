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Kanadalı firmanın işlettiği maden sahası bakanlığa devredildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanadalı Alamos Gold firmasının işlettiği Kaz Dağları'ndaki maden sahasının, bakanlığa devredildiğini açıkladı.

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28.04.2021 15:29:42
Kanadalı firmanın işlettiği maden sahası bakanlığa devredildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Öztunç, 'Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Raporu'nda, maden işletme sahalarının büyük çoğunluğunda rehabilite çalışmalarının yapılamadığını, verilen izinler doğrultusunda belli plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve çalıştırması gerekirken, sahalarda düzensiz çalışmaların yapıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığını kaydetti.

Sayıştay raporlarına yansıyan sorunun Çanakkale Bayramiç ilçesi sınırlarında 'Kirazlı Altın Ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme' projesi için de geçerli olduğuna dikkat çeken CHP'li Öztunç, proje sahibi Kanadalı Alamos Gold firmasına bağlı Doğu Biga Madencilik şirketine verilen izinlerin 27 Ekim 2020'de geri teslim alınarak iptal edildiğini; ancak binlerce ağacın kesildiği alanda rehabilitasyon çalışmalarının hala başlatılmadığına değindi.

Ali Öztunç, Kaz Dağları'ndaki maden sahası ile ilgili orman izninin hangi gerekçeyle hangi tarihte iptal edildiğini, sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamındaki yapılan çalışmaları sordu.

‘SÖZ KONUSU SAHA GERİ TESLİM ALINARAK BAKANLIĞIMIZ TASARRUFUNA GEÇMİŞTİR'

Bakan Pakdemirli, CHP'li Öztunç'un soru önergesine verdiği yanıtta, "İlgili orman izni, yenilenmiş ruhsat ile birlikte süre uzatımı için müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edilmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında etüt proje çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızın, ağaç dikme seferberliği programı kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana kavuşturulması çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu saha geri teslim alınarak bakanlığımız tasarrufuna geçmiştir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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