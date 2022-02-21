Kamuya 1119 memur alınacak

Kamuya Memur alımı ilanları yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere A Grubu ve B Grubu memur alımı yapılacak. KPSS Taban puan ve Kadro dağılımı burada.

Kamuya Memur alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafında yayımlanan ilanlar ile Kamuya 1119 memur alımı yapılacak.

Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde memur alımı için tüm detaylar haberde.

Memur alımı ilanlarına başvurular 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında alınacak. Söz konusu A Grubu Memur Alımı ve B Grubu Memur Alımıilan detayları şöyle;

A Grubu Memur Alımı ( Kariyer Meslek ) İlanları:

A Grubu Memur alımı yapılmak için ilanlar yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beykoz Belediyesi ve Savunma Sanayii Başkanlığı memur alımı yapacak. Aşağıdaki gibi de göreceğiniz gibi Başvuru tarihleri Turuncu şekilde belirtilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 Memur Alımı İlanı:

Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 35 kişilik kadro için 22 farklı alanda memur alımı yapacak. Farklı KPSS Puanı türlerinde olmak üzere Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ile memur alınacak. Ayrıca 2020 veya 2021 yılı KPSS Puanı geçerli olacak olup en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Memur Alımı Detayları:

Bakanlık 422 kişilik kadrosu ile memur alacak. Alımlar Büro personeli, Mimar, Şehir Plancısı ve Mühendis kadrolarında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Öte yandan Önce Lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

Beykoz Belediyesi 5 Memur Alımı İlanı:

Belediye A Grubu KPSS Puanına göre Müfettiş yardımcısı alacak. Başvuru için en az 80 puan şartı aranacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 Memur Alımı İlanı:

Cumhurbaşkanlığına bağlı olan SSB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 10 kişilik kadro ile farklı alanlarda uzman yardımcısı alımı yapacak. KPSS'den ve YDS den puan almış olmak şartı aranacak olup en az 85 puan alanlar başvuru yapabilecek.

B Grubu Memur İlanları:

İskilip Belediyesi 3 Memur Alımı İlanı

Belediye 3 kişilik kadro ile Lise mezunu 1 Şoför ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacak. Lisans mezunu ise 1 VHKİ alımı yapılacak. Başvuru için 60 KPSS Puanı şartı aranıyor.

Aktaş Belediyesi 2 Memur Alımı İlanı

Lisans mezunu 1 Düz Memur ve Ön Lisans Mezunu 1 Tekniker alımı yapılacak. Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek olup KPSS den en az 60 ve 75 puan şartı istenecektir.

Üsküdar Belediyesi 50 Memur Alımı İlanı

Üsküdar Belediyesi Lise mezunu ve Lisans mezunu memur alımı yapacağını bildirmişti. Buna göre 40 kişi Lise Mezunu Memur Alımı ve 10 Kişi Lisans Mezunu Memur alımı statüsünde alım yapılacak. KPSS en az 60 almış olmak şartı aranacak.

Bahşili Belediyesi 3 Memur Alımı İlanı

Genel İdare hizmetleri sınıfında lise mezunu adaylardan düz memur alımı yapılacak. KPSSden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniverstesi 30 Memur Alımı İlanı

Üniversiteye, Lise Mezunu: 9 Destek Personeli alınacak. Ön Lisans Mezunu: 2 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker, 5 Koruma Güvenlik Görevlisi, 2 Büro Personeli alınacak. Lisans Mezunu: 2 Koruma Güvenlik Görevlisi, 1 Destek Personeli, 6 Büro Personeli olmak üzere toplamda 30 memur alımı yapılacak.

Kurucaşile Belediyesi 1 Memur Alımı İlanı

Belediye 11. dereceli kadroya Kadın Erkek adaylardan 1 Zabıta Memuru alımı yapacak. KPSS'den ena z 75 puan almış olmak şartı aranacak.

Çanakkale Belediyesi 6 Memur Alımı İlanı

Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Lisans mezunu 3 ve Ön Lisans mezunu 3 Zabıta memuru alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

Aydındere Belediyesi 1 Memur Alımı İlanı

KPSS den en az 80 puan almış olmak şartı ile herhangi bir lisans mezunu olan 1 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

Elbeyli Belediyesi 1 Memur Alımı İlanı

Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere 1 kişilik kadro ile lise mezunu memur alımı yapılacak. KPSS'den P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

Adalet Bakanlığı 550 Memur Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı 550 kişilik kadro ile KPSS şartı olmaksızın İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Yazılı ve Sözlü sınav sonucu alım yapılacak.

Kaynak: isinolsa.com .