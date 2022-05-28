Kamuda 5 bin kişi işe alınacak! Tek şart KPSS...

Kamuda 5 binden fazla personel alımı yapılacak. TÜİK’ten TÜBİTAK’A, bakanlıklardan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, belediyelerden üniversitelere kadar bir çok kurum ilan açtı. Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişirken, tek şart ise KPSS. Peki hangi kurum ne personeli arıyor? İşte son başvuru tarihleri ve aranan meslekler…

İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle kamu ilanlarının yayımlandığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr' üzerinden neredeyse her gün yüzlerce yeni iş ilanı veriliyor. Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 5 bin 3 personel arandığı görülüyor.

Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.

İŞKUR DA ARALARINDA

Posta'da yer alan haberde, Türkiye'nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor.

Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler ayrıca sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor.

Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Açıklanan ilanlar için belirlenen maaşlar da 5 bin 200 - 9 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE İLAN VEREN KURUMLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

• İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel 21 Haziran

• Dışişleri Bakanlığı 6 sözleşmeli personel 24 Haziran

• Adalet Bakanlığı 22 bilişim personeli 2 Haziran

• TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli 1 Haziran

• Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 memur 3 Haziran

• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel 10 Haziran

• İŞKUR 200 sözleşmeli personel 3 Haziran

• TÜBİTAK 497 proje personeli 17 Haziran

• TÜBİTAK 15 teknik ve destek programı 17 Haziran

• TÜBİTAK 67 Ar-Ge teknisyeni 17 Haziran

• TÜBİTAK 33 usta 17 Haziran

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 1 Temmuz

• Antalya Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 10 Haziran

• Güngören Belediye Başk. (İST.) 25 memur 1Temmuz

• Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. 13 sözleşmeli personel 9 Haziran

• Sağlık Bilimleri Üni. 21 sözleşmeli personel 10 Haziran

• Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni. 13 sözleşmeli personel 10 Haziran

• Fırat Üni. 34 sözleşmeli personel 6 Haziran

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 10 sözleşmeli personel 6 Haziran

• Bartın Üni. 31 öğretim üyesi 9 Haziran

• Iğdır Üni. 33 öğretim üyesi 8 Haziran

• İstanbul Üni. 65 öğretim üyesi 7 Haziran

• Aksaray Üni. 63 öğretim üyesi 7 Haziran

• Ordu Üni. 34 öğretim üyesi 10 Haziran

• Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) 19 öğretim üyesi 10 Haziran .