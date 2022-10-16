Kamu personeline rekor promosyonlar açıklandı

Özel bankalar arasındaki promosyon yarışı emeklilerle başlarken, SGK da kamu bankaları için emekli promosyonlarının arttığını açıkladı.

Böylece Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile birçok özel banka promosyon yarışına dahil oldu.

Kamuda ise Emniyet Genel Müdürlüğü polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Kamu personeli için Ticaret Bakanlığı 20 bin TL, Adalet Bakanlığı 25 bin TL promosyon açıkladı.

Vekil promosyonu

Yüzlerce kişinin çeşitli birimlerde görev yaptığı TBMM'deki idari personel de milletvekilleriyle aynı promosyonu alacak. Milletvekilleri ve TBMM personeli için bankalarla yürütülen görüşmeler sonucunda, normal şartlarda milletvekilleri için 100 bin, personel için 6 bin TL promosyon ödenmesi beklenirken, ‘hakkaniyet' ilkesi gereği, promosyonları eşitleme kararı çıktı. Buna göre, TBMM personeli ile milletvekilleri, tek seferde 25 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Yerelde pazarlık

Kamu kurumları, yerel ölçekte de promosyon anlaşmaları imzalamaya başlarken, buralarda da bankaların şubeleri arasında mücadele kızıştı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine, anlaşmalı banka olumsuz yanıt verince, sözleşmeyi feshederek promosyon için yeni ihale süreci başlattı. Yapılan yeni anlaşmayla, Samsun'da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin TL maaş promosyonu ödemesi imza altına alındı.

Belediyeler boş geçmedi

Üniversite personeli için rekor promosyon

Binlerce personeli olan en büyük yerel idarelerden Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri de 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise promosyon ihalesinde istenen rakam çıkmayınca, ihalenin yenilenmesine karar verdi. İlçe belediyelerinden Kuşadası Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için tek seferde 24 bin 800 TL promosyon açıklarken, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ'de çalışanlar ise 11 bin 100 TL promosyon alacak. Üniversite personeli için de rekor promosyonlar açıklanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 41 bin 500 lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 31 bin 100 lira promosyon anlaşması duyurdu.

‘Özel'de beklenti

Emeklilere ve kamu çalışanlarına promosyon ödemelerinin artırılması, özel sektörde de beklentiye neden oldu. Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007 yılında çıkan Başbakanlık genelgesine göre belirlenirken, özel işletmelerde böyle bir yasal altyapı bulunmuyor. Aylıkların ödeneceği bankanın tespit edilmesi, özel şirket ve banka arasında yapılan sözleşmeyle karara bağlanırken, bu anlaşma ile çalışanlara promosyon ödenmesi şeklinde bir kaide bulunmuyor, bu konuda inisiyatif işverene kalıyor.

Milliyet .