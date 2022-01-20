Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte maaşlara göre hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

kamu işçilerine verilen ek ödeme ve ikramiyelerin ilk taksitinin yatacağı tarih ve tutarlar belli oldu. Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl 52 günlük ücret tutarında ilave tediye yani ikramiye veriliyor. Söz konusu ikramiyeler her yıl dört taksit halinde ödeniyor. İşte bu yıl ödenecek ikramiyelerin tutarları…