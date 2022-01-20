DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza
Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Güncel banka kredi faiz oranları
Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu
MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne ''Osman Kavala'' yazısı
İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu
Dünyanın en büyük telefon üreticisi belli oldu: Samsung tahtını kaptırdı
Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur)
TKP'li Kemal Okuyan: Ortaklığı mümkün görmedik
Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak?
Altında flaş hareket
RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
Siber saldırıya uğrayan kripto borsasından ilk açıklama

TIMETURK / EKONOMİ / Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte maaşlara göre hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte maaşlara göre hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

kamu işçilerine verilen ek ödeme ve ikramiyelerin ilk taksitinin yatacağı tarih ve tutarlar belli oldu. Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl 52 günlük ücret tutarında ilave tediye yani ikramiye veriliyor. Söz konusu ikramiyeler her yıl dört taksit halinde ödeniyor. İşte bu yıl ödenecek ikramiyelerin tutarları…

2 Saat Önce
2022-01-20 08:12:37
Kamu işçisine ikramiye müjdesi! İşte maaşlara göre hesaba yatacak ilk taksit tutarları…

Yüz binlerce kamu işçisine son dakika müjdesi geldi. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yılın ilk ilave tediyesi 28 Ocak'ta hesaplara geçecek.

İkramiyenin diğer taksidi 29 Nisan'da ödenecek.

Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık'ta yapılacak.

13 GÜNLÜK İLAVE ÜCRET YATACAK

4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Ödemelerin en düşük tutarı asgari ücretin brütüne göre 2 bin 168 lira olacak.

Geçen yıl taksit ödemeleri en düşük 1.102 liraydı. Ödemeler kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor.

640xauto_17

Kaynak: Posta Gazetesi .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş