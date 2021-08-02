Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlıklarında kritik sürece girildi. Haftalardır ne kadar zam alacaklarını merak eden kamu işçilerinin gözü kulağı yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Peki 2021 kamu işçisi zammı ne kadar olacak? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu? Kamu işçisi 2022 yılında ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlıklarında kritik sürece girildi. Haftalardır ne kadar zam alacaklarını merak eden kamu işçilerinin gözü kulağı yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Peki 2021 kamu işçisi zammı ne kadar olacak? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu? Kamu işçisi 2022 yılında ne kadar zam alacak? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?

Yüz binlerce kamu işçisinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranında. Türkiye'de 700 bine yakın kamu işçisi bulunuyor. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına güncelleme yapılmıştı. Kamu işçileri de kendi maaşlarında yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ediyor. 31 Mayıs 2021'de başlayan toplu sözleşme sürecinde nümüzdeki hafta net bir rakamın açıklanması bekleniyor. Yüz binlerce kamu işçisi (4D) maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Peki 2021-2022 için kamu işçileri maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

Kamu işçisi zammı ne kadar?

Kamu işçisi maaşları ile ilgili sendikalar ve hükümet ilk tekliflerini açıkladı. Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 TL olmasını ayrıca 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı istedi. Hükümet ise bu teklife şöyle yanıt verdi: Brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam. Ayrıca, yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı. İşçi federasyonları hükümetin teklifini oldukça düşük buldu. Peki kamu işçisi zammı ne kadar olacak? Kamu işçisi zamlarının önümüzdeki haftada netlik kazanması bekleniyor.

Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?

Kamu işçisi zamlı maalar henüz belli olmadı. i 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç 2 Ağustos Pazartesi günkü ilk toplantıyla başlayacak ve zamların ne kadar olacağı nümüzdeki hafta belli olacak.

700 binden fazla kamu işçisi beklemede

Türkiye'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 700 bine yakın kamu işçisi görev almakta. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurumlarında çaşışan işçiler maaşlarına ne kadar zam yapılacaını dört gözle bekliyor.

Kamu işçisi nedir?

Kamu işçisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (D) bendini ifade ediyor. İlgili bentte kamu işçisi tanımlanmış durumda. Bu kişiler ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.