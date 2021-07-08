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TIMETURK / EKONOMİ / Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak?

Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümetten zam teklifi geldi. 700 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren gelişmede hükümet maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi. Gelişmelerden sonra yüz binlerce kamu işçisi de kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. Peki kamu işçileri (4-D) ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı?

50 Dakika Önce
2021-07-08 15:25:19
Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak?

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Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümetten zam teklifi geldi. 700 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren gelişmede hükümet maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi. Gelişmelerden sonra yüz binlerce kamu işçisi de kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. Peki kamu işçileri (4-D) ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı?

Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu?

Hükümetin kamu işçilerine zam taklifi belli oldu. Açıklama Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar tarafından yapıldı. Ağar "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti dedi. Ağar, hükümetin birinci 6 ay yüzde 9, ikinci altı ay yüzde 5 artı enflasyon farkı şeklinde talepte bulunulduğunu söyledi.

Sendikalardan en düşük kamu işçisi maaşı 4 bin 800 olsun önerisi

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

İlk 6 ay için yüzde 20 zam talep edildi

Kamu işçisi maaş zammı henüz belli değil. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında ilerleyen günlerde kamu işçisi zam oranları belli olacak.

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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