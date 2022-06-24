Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu kararla kamu işçilerine yönelik ilave tediye ödemelerine yönelik takvim belli oldu.

Kamuda ve belediye iştiraklerinde çalışan işçilere yapılacak tediye (ödeme) için Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre işçilerin ek ödemeleri 4 Temmuz ve 16 Aralık'ta yapılacak.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz 2022'de diğer yarısı ise 16 Aralık 2022'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda, "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4/7/2022, diğer yarısının 16/12/2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi. .