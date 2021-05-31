Kamu işçi maaşı ne kadar olacak 2021 | 4-D (Taşeron) işçi zam oranı ne kadar olacak?

Kamu işçi maaşı ne kadar olacak 2021 | Yüz binlerce kamu işçisinin maaşının belli olacağı görüşmeler resmen başladı. Taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil binlerce kişi 2021 yılında ne kadar zam alacaklarını merak etmeye başladı. Kamu işçileri şimdiden 4-D (Taşeron) işçi zam oranı ne kadar olacak sorusunu soruyor.

Yüz binlerce kmu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç başladı. Kamu işçilerinin gözü kulağı yapılacak zam oranında. Kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar gelişmeler üzerine 2021 kamu işçi maaşı ne kadar olacak, 4-D (Taşeron) işçi zam oranı ne kadar olacak gibi soruları sormaya başladı.

Türk-İş ve Hak-İş kamu işçilerinin tümünde en düşük brüt maşın 4 bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. Peki kamu işçi maaşı zammı kaç lira olacak? Türk-İş ve Hak-İş kamu işçisi 2021-2022 zammı için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 talep etti. 4/D kamu işçisi 2021-2022 zam oranları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

2021 Kamu işçi maaşı ne kadar olacak

2021 yılı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak sorusu binlerce işçi tarafından araştırılıyor. Kamuda 700 binden fazla işçi istihdam ediliyor. Kamu işçilerinin büyük bölümü (karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, fabrikalar ve elektrik üretim santralleri) gibi yerlerde çalışıyor. Kamu işçilerinin 2021-2021 zam oranı henüz netlik kazanmadı. Toplu işs sözleşmesi görüşmleri başladı.

4-D (Taşeron) işçi zam oranı ne kadar olacak?

Kamu işçisi maaş zammı henüz belli değil. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında ilerleyen günlerde kamu işçisi zam oranları belli olacak.

En düşük brüt 4.800 TL teklifi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Kamu işçisi zammı Temmuz'da belli olabilir

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.