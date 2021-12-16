Kamu bankalarından kritik karar: Sermaye artırımına gidiliyor

Kamu bankalarında sermaye artışına karar verildi.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre yetkililer, TL'deki düşüş sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verdi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son onay alınırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.

Türkiye Varlık Fonu konuya ilişkin ilk etapta yorum yapmadı. Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri konuya ilişkin Bloomberg'ün elektronik posta ve telefon ile sorularına dönüş yapmadı. Ziraat Bankası yetkilileri, genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.

Haberin ardından bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.