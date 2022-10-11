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TIMETURK / EKONOMİ / Kamu bankalarından ''emekli promosyonu'' kararı!

Kamu bankalarından ''emekli promosyonu'' kararı!

Kamu bankalarında üç yıl için ödenen promosyon tutarı üç bin ile beş bin lira arasında değişiyor.

3 Saat Önce
2022-10-11 13:27:47
Kamu bankalarından ''emekli promosyonu'' kararı!

Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarının üç yıl için ödediği promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Buna göre promosyon dağılımı şöyle olacak:

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

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