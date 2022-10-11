Kamu bankalarından ''emekli promosyonu'' kararı!

Kamu bankalarında üç yıl için ödenen promosyon tutarı üç bin ile beş bin lira arasında değişiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarının üç yıl için ödediği promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Buna göre promosyon dağılımı şöyle olacak: 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL, 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL .