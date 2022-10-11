Kamu bankalarından ''emekli promosyonu'' kararı!
Kamu bankalarında üç yıl için ödenen promosyon tutarı üç bin ile beş bin lira arasında değişiyor.
2022-10-11 13:27:47
Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarının üç yıl için ödediği promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.
Buna göre promosyon dağılımı şöyle olacak:
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL
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