Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta

Kamp için tüm ihtiyaçlara Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr'den ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenlerin aradığı tüm kamp ürünleri Koçtaş'ta ziyaretçileri bekliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için binlerce çeşit ürün ve çözüm önerisini müşterileriyle buluşturan Koçtaş, bayram tatilini doğada geçirmek isteyenlere ihtiyaç duyacakları tüm kamp ürünlerini en uygun fiyatlarla tek adreste sunuyor.

Soğuk ve nemden koruyacak çadırlar, mat ve uyku tulumları, açılır-kapanır kamp sandalyesi ve kamp masası gibi doğa tatili için gerekli tüm ihtiyaçlar geniş ürün seçenekleriyle Koçtaş'ta müşterileri bekliyor.

Kamp ocağından yemek pişirme setine, çaydanlıktan kamp mutfağına kadar tüm ihtiyaçlara Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr'den ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Koçtaş uzmanları ilk kez kampa gideceklere; ihtiyaçları olan kamp malzemelerine mutlaka göz atmalarını, mevsim şartlarına uygun malzemeleri yanlarında götürmelerini, yakın bir kamp alanı tercih etmelerini ve mümkünse ilk kamp deneyimini yakınları ile geçirmelerini tavsiye ediyor.

Şirketin kampa nereye gideceklerini düşünenler ve kamp için hangi malzemelere ihtiyaçları olacağını öğrenmek isteyen kişiler için hazırladığı sayfada Türkiye'deki en popüler kamp rotaları ve bu rotalarla ilgili detaylı bilgi yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.