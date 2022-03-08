Kale Grubu, 'Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi'ni hayata geçirdi

Akademi bünyesinde ücretsiz gerçekleşecek ilk program olan Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı için birinci dönem başvuruları, 7-30 Mart'ta alınacak.

Kale Grubu, 'İyi Bak Dünyana' hareketi kapsamında, sosyal girişimcilik alanındaki birikim ve deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla online eğitim platformu olan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi'ni hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu, Türkiye'nin sosyal girişimcilik ekosistemine kalıcı fayda sağlamak amacıyla son 5 yıldır yürütmekte olduğu İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın yanı sıra kuruluşunun 65. yılında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Grup, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ortaklığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM) iş birliğiyle tasarlanan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile ülkenin dört bir yanından gençleri sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik kavramlarıyla tanıştırmayı, bu alanda çalışmalarını sağlayacak temel yetkinlik ve ekosistem bağlantılarını kazandırmayı amaçlıyor.

Akademi bünyesinde ücretsiz gerçekleşecek ilk program olan Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı için birinci dönem başvuruları, 7-30 Mart'ta www.dunyasinaiyibakanlar.com adresi üzerinden alınacak.

'Sosyal girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, tüketmek yerine üretmeyi seçenlerin bilinçli tercihleriyle yarınlara çok daha iyi bir gelecek bırakmanın mümkün olduğuna inandıklarını belirterek, 'Sürdürmekte olduğumuz İyi Bak Dünyana hareketi kapsamında, daha iyi bir dünya hedefiyle Türkiye'nin her köşesinden gençlerimizi sosyal girişimcilik ekosistemine kazandırmak için Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu inancı bizimle paylaşan ve harekete geçmek isteyen tüm gençlerimizi, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi'ne katılmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bölgeler arası fırsat eşitsizlikleri ve sosyal girişimcilikle ilgili nitelikli eğitime erişilememesi nedeniyle yeterince sosyal girişimci yetişemediğini aktaran Okyay, şunları kaydetti:

'Son 5 yıl içinde İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı aracılığıyla yüzlerce genç zihinle karşılaştık. Bu deneyimlerimiz sırasında gençlerin yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Akademi bünyesinde başlattığımız Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı ile yıl boyunca 500 üniversite öğrencisine eğitim verilmesi hedefleniyor. Eğer biz bu gençleri, programa katılmaları için harekete geçirebilirsek ve bu gençlerin dörtte biri proje yaratma ve yönetme konusunda yetkinliklerle bu programı tamamlarsa Türkiye sosyal girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız.'

Başvurular başladı

BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut da Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı ile özellikle sürdürülebilir bir dünya için toplumsal fayda yaratacak nitelikte anlamlı bir kariyer hedefleyen gençleri teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, 'Bu programı tamamlayanlar, yeni bir kariyer yolculuğu için gereken yönetim ve liderlik yetkinlikleri kazanacak, sürdürülebilir gelecek için ihtiyacı olan sosyal girişim gücüne kavuşabilecek. Bir sosyal girişimcinin hareket alanını geliştirmek üzere ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkileri de bu program sayesinde kurabilecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal problemler üzerine yoğunlaşan konularda ortak akıl yaratmak için hazırlanan, branşının en iyisi olan akademisyen ve eğitmenlerin ders vereceği Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı'na üniversite öğrencileri, Türkiye'nin her yerinden online olarak katılabilecek.

Program kapsamında Genç Girişimciler için Yönetim ve Liderlik modülü, Sosyal Girişimcilik modülü ve proje atölyesi yer alıyor. Ayrıca UN SDSN tarafından sağlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Gerçekleştirme programına da erişilebilecek.

Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı, 2022 yılı boyunca 4 dönem olarak gerçekleşecek. Her bir dönemin online eğitim süreci 8 hafta, atölye süreci ise 4 hafta olacak. Online eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler arasından atölye sürecine geçmek için kabul mekanizması işletilecek. Ayrıca, eğitimi tamamlayanlara Boğaziçi Üniversitesi'nden sertifika verilecek. .