Kalay fiyatları uçtu!

Elektronik sektörünün girdilerinden biri olan kalay, artan talebe karşı arzın kısıtlanmasıyla 2011 yılında gördüğü 33 bin 600 dolarlık rekor seviyeyi aştı.

Emtia piyasasında rekor kıran yeni metal kalay oldu. Artan talebe karşı arzın kısıtlı kalması kalayda yeni rekor getirdi.

London Metal Exchange fiyatlarına göre kalayın tonu 33 bin 745 dolara yükseldi. Fiyatlarda yılbaşından bu yana yüzde 66'lık artış kaydedildi.

2011 yılında kalay fiyatları 33 bin 600 dolarla o dönemin rekorunu kırmıştı.

Küresel ekonomik toparlanmayla birlikte talep tırmanırken, pandemi nedeniyle önemli Asyalı üreticilerin arzını kısıtlayan navlun kesintileri ve üretim sorunları nedeniyle kalay pazarında fiyat baskısı ortaya çıktı.

Tedarik tarafındaki sorunlar fiyatları yükseltti

Marex Spectron Emtia satış yöneticisi Alastair Munro, kalaydaki ralliye ilişkin olarak, "Kalayın yükselişi, nakliye lojistik sorunları ve tedarik baskıları nedeniyle yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı.

Jinrui Futures Co'da analist olan Li Li ise, kalay tesislerinin yeni bir elektrik kesintisi dalgasının ardından üretimlerini tekrar azaltacağını söyledi. Çin'deki Yunnan eyaletinde, önceki elektrik kesintileri sürecinde Mayıs ve Haziran aylarında üretim azalmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.