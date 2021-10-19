Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçümlü alan özelleştirme kapsamına alındı.

Kurulun yapılaşmaya açılacak alanı daha sonra 478 bin 507 metrekareye çıkarttığı ve yat limanına otopark haricinde 15 bin metrekareye turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilmesinin önünü açtığı iddia edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 1984'te Kadıköy Belediyesi'nce inşa edildiğini, alanın Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini talep ettiklerini belirterek, basına şu açıklamayı yaptı: “Burasının Kadıköy Belediyesi'ne devredilerek, işletilecekse kamu işletmesinde kalmasını talep ettik. Bununla ilgili olarak da Özelleştirme İdaresi'ne başvuruda bulunduk ancak reddettiler. Belediye olarak ihaleye girmemiz de engellendi. Buranın kamuda kalmasını istememizdeki temel amacımız, tamamen yeni bir betona, yeni bir yeşil talanına, yeni rant alanlarına imkan verilmemesi içindi.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.