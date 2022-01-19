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TIMETURK / EKONOMİ / ''Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını artırdı''

''Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını artırdı''

Kahramanmaraşta'ki Irak-Türkiye boru hattında yaşanan patlama sonrasında günlük 450 bin varillik petrol transferi dururken, petrol fiyatları çarşamba gününe yükselişle başladı.

19 Dakika Önce
2022-01-19 09:36:34
''Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını artırdı''

Bloomberg'in haberine göre, petrol fiyatları, yakıt tüketiminin toparlanması ve stoklardaki düşüşle beraber yükselirken Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yaşanan yangında piyasaları etkiledi.

Brent petrolün yakın vadedeki teslim kontratları ile uzak vadedeki teslim kontratları arasındaki fark artarak Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yakın vade ve uzak vade kontratlar arasındaki fiyat farkının artması piyasada fiyatların yükseliş trendinde olduğuna işaret ediyor.

Boru hattının geçen yıl günlük 450 bin varil civarında petrol aktardığı belirtilirken, analistler arzın geçici bir süre eksilmesiyle beraber kontrat vadeleri arasındaki farkın daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'taki patlama sonrasında Brent petrol yüzde 1,2 yükselişle varil başına 88,55 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol yüzde 1,3 yükselişle 86,56 dolar oldu. .

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