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TIMETURK / EKONOMİ / Kafa karıştıran husus: AGİ

Kafa karıştıran husus: AGİ

Asgari ücrete yapılan zamdan sonra gündeme gelen AGİ uygulaması ve vergilere ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomi yazarı Faruk Erdem, gündemde öne çıkan soruları cevaplandırdı

3 Saat Önce
2021-12-17 20:13:08
Kafa karıştıran husus: AGİ

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi.

Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Daha önce bu köşede belirttiğimiz apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari üret böylece tüm çalışanlar için geçerli olacak.

AGİ UYGULAMASI KALKTI MI?

Burada kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakamın maaşa eklenmesi gündeme geldi. Ancak apartman görevlileri için şu an uygulanan asgari ücrette gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla bir vergi iadesi de söz konusu olmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR

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Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak.

YeniAsır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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