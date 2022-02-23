Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Doktor Öğretim üyesi alımı başvuru şartları

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü,öğretim üyesi alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımladı. İnşaat Mühendisliği bölümü ve Mekatronik Mühendisliği bölümünden yapılacak olan alımın şartları nelerdir? Kaç kişilik kontenjan açıldı ve hangi bölümlerden alım yapılacak? İşte merak edilen öğretim üyesi alım ilanı detayları...

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü,öğretim üyesi alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımladı. İnşaat Mühendisliği bölümü ve Mekatronik Mühendisliği bölümünden yapılacak olan alımın şartları nelerdir? Kaç kişilik kontenjan açıldı ve hangi bölümlerden alım yapılacak? İşte merak edilen öğretim üyesi alım ilanı detayları...

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete'de de yer alan bir ilan yayımladı. Söz konusu ilanda;

"Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." sözlerine yer verildi.

Hangi kontenjandan kaç öğretim üyesi alınacak?

İnşaat mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden Dr. Öğretim üyesi alımı yapılacak. 23 Şubat günü açılan ilanın son başvuru günü 9 Mart olarak belirlendi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü - Dr. Öğretim Üyesi alımı için başvuru şartları;

1. İnşaat Mühendisliği alanında yurtdışı doktora derecesine sahip olmak,

2. Hesaplamalı Mekanik, Nümerik Modelleme, Sınır / Arayüz problemleri, Akışkanlar Mekaniği alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve çalışmalar yapan ekipler içinde yer almış olmak;

3. Bu konularda uluslararası dergilerde yayınları olması ve bu konularda uluslararası konferanslara bildiriler ile katılmış olmak,

4. İnşaat Mühendisliği alanlarında lisans düzeyinde İngilizce ders vermiş olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü - Dr. Öğretim Üyesi alımı için başvuru şartları;

1. Robotik alanında yurtdışı doktora derecesine sahip olmak ve doktora sonrası çalışmalarını yurt dışında ve en az iki yıl süre ile yapmış olmak,

2. İnsan Robot Etkileşimi, Robot Sistemleri, Dokunsal Robotlar, Sosyal Robotlar, Rehabilitasyon Robotları, Yapay Gerçeklik ve Dokunsal Robot Entegrasyonu konularında araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

3. Konusunda uluslararası araştırma grupları ile çalışmış olmak,

4. Mekatronik Mühendisliği alanlarında lisans düzeyinde İngilizce ders vermiş olmak.

Başvuru adresi ve genel şartları öğrenmek için linke tıklayınız. Kadir Has Üniversitesi Resmi Gazete İlanı Linki... .