Kademe kademe öğretmen temmuz zammı? Derece ve kıdeme göre 2021 temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılması planlanan zam oranı belli oldu. Öğretmenlere de haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam yapılacak. Öğretmenler kademe kademe maaşlı zamları merak ediyor. Peki Kıdem ve dereceye öre öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? Öğretmen kıdem ve derece temmuz zammı ne kadar?

Kademe kademe öğretmen temmuz zammı? Derece ve kıdeme göre 2021 temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılması planlanan zam oranı belli oldu. Öğretmenlere de haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam yapılacak. Öğretmenler kademe kademe maaşlı zamları merak ediyor. Peki Kıdem ve dereceye öre öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? Öğretmen kıdem ve derece temmuz zammı ne kadar?

Milyonlarca memur ve emeklinin haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlarına yapılacak temmuz zammı belli oldu. Maaşlarına yapılacak zammı merak eden memurlar interentten araştırma yapmaya başladı. 2021 Temmuz ayında memurların ortalama 8,45 oranında zam alması bekleniyor. Öğretmenlerinde yüzde 8.45 oranında zam alması bekleniyor. Ancak öğretmenlerin aldıkları maaşlar kıdem ve dereceye göre değiştiği için alacakları zam miktarı değişkenlik gösterecek. Peki Kademe kademe öğretmen temmuz zammı ne kadar oldu? Derece ve kıdeme göre 2021 temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte öğretmen kademe, derece, ve kıdeme göre tahmini öğretmen maaşları...

Kademe kademe öüretmen temmuz zammı

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 8,45 zam alması bekleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Öğretmenler de kademe ve dereceye göre temmuz zammının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte kademe ve dereceye göre tahmini olarak öğretmenlere yapıalcak temmuz zammı...

Derece ve kıdeme göre 2021 Temmuz öğretmen maaşı

* 1/4 - 25+ - 5.878,47 TL

* 1/4 - 25 - 5.876,31 TL

* 1/3 - 24 - 5.866,58 TL

* 1/2 - 23 - 5.855,77 TL

* 1/1 - 22 - 5.846,04 TL

* 2/3 - 21 - 5.735,78 TL

* 2/2 - 20 - 5.726,05 TL

* 2/1 - 19 - 5.716,32 TL

* 3/3 - 19 - 5.616,87 TL

* 3/2 - 18 - 5.609,30 TL

* 3/1 - 17 - 5.600,66 TL

* 4/3 - 16 - 5.530,39 TL

* 4/2 - 16 - 5.523,91 TL

* 4/1 - 15 - 5.464,45 TL

* 5/3 - 14 - 5.283,92 TL

* 5/2 - 13 - 5.277,44 TL

* 5/1 - 12 - 5.270,95 TL

* 6/3 - 11 - 5.252,57 TL

* 6/2 - 10 - 5.238,52 TL

* 6/1 - 9 - 5.232,04 TL

* 7/3 - 8 - 5.196,36 TL

* 7/2 - 7 - 5.192,04 TL

* 7/1 - 6 - 5.186,63 TL

* 8/3 - 5 - 5.182,16 TL

* 8/2 - 4 - 5.178,09 TL

* 8/1 - 3 - 5.174,13 TL

Ocak ayında 5 bin 354 TL maaş alan 1/4 kıdemli ve 24 yıl görev yapan öğretmenin temmuz ayında 5 bin 744 TL maaş olması bekleniyor.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.