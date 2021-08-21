Kaçak elektrik kullanımında düşüş

2015 yılında Dicle dağıtım bölgesinde yüzde 70 civarında olan kaçak elektrik kullanım oranı 2020 yılında yüzde 46’lara geriledi. Peki bu kayıp ve kaçağın bedelini kim ödüyor?

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu için hem alternatif enerji kullanımını geliştirmek hem de yeni enerji kaynakları temin ederek tüketime maddi boyutta pozitif katkı sunmayı amaç edinmiş durumda.

Özellikle elektrik kullanımında yaşanılan kaçak kayıp oranları en çok mücadele edilmesi gereken konular arasında. Enerji dağıtım bölgelerinin kayıp ve kaçak konusunda aldığı ve alacağı tedbirler de ileriye dönük elektrik tüketim talebi için önemli bir rol üstlenecek.

Bu bağlamda tedarikçiler ve tüketiciler etkin tedbir alarak finansal yönden de enerji maliyetlerini en aza indirebilmenin gayretini gösteriyor....

Faturalara ne derece yansıyor?

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com'un aktardığı bilgilere göre de 2015 yılında Dicle dağıtım bölgesinde yüzde 70 civarında olan kaçak elektrik kullanım oranı 2020 yılında yüzde 46'lara geriledi. Eskiden kayıp kaçak bedelinin faturalarda belirtildiğini ancak yapılan değişiklikle artık bu bedelin faturalarda yer almadığını ifade eden encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, “Şu an için kayıp kaçak bedelinin faturalardaki oranı belli değil. Dağıtım bedeli içerisinde tahsil ediliyor. Kaçak kullanım oranının azalması vatandaşlar için de sevindirici bir haber” dedi.

Bedelini kim ödüyor?

Elektrik şebekesinin özelliklerinden kaynaklanan teknik kayıp ‘kayıp elektrik' olarak ifade ediliyor. Bu durum şebeke güncellemeleriyle minimum seviyeye indirilebiliyor ancak tamamen ortadan kalkması mümkün olmuyor. Şebekeye illegal yollarla müdahale edilmesi sonucu kullanılan elektriğin ölçülememesi ve faturalandırılamamasına ise ‘kaçak elektrik' deniyor. ‘Kayıp Kaçak Bedeli' ise bu iki kaçak durumunun hesaplanmasından oluşuyor. Yani ‘Kayıp Kaçak Oranı' elektrik sisteminde iletim sırasında meydana gelen teknik veya teknik olmayan enerji kayıplarının oranını ifade ediyor. Kayıp kaçak bedeli ise sadece kaçak kullanımı içermiyor, teknik kaybı da içeriyor.

Yüksek voltaj kaybı azaltır

Dünyada nüfusun ve kentleşmenin artması, ekonomik büyüme, yaşam kalitesinin yükselmesi gibi nedenlerle dünyadaki elektrik tüketimi de artış gösteriyor. 2018 yılında dünya elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3,99 oranında artış göstererek 22.315 TWh oldu. Dünya çapında elektrik şebekesi yaklaşık 80 milyon km iletim ve dağıtım hattından oluşuyor. 2019 verilerine göre, Türkiye'deki toplam elektrik iletim şebekesi uzunluğu 70.034,1 km. Toplam dağıtım şebekesi uzunluğu ise 1.172.334,9 km. 2019 yılında sadece 23.940,4 km uzunluğundaki iletim hattından 380 kV elektrik geçti. Kablolardan ne kadar yüksek voltajda elektrik geçerse kayıp oranı azalıyor. Fakat yüksek voltaj, kaybı azaltsa da sıfırlamıyor.

En çok kayıp-kaçak nerede?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) açıkladığı verilere göre, 2020'de en yüksek kayıp oranı yüzde 46,32 ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Dicle elektrik dağıtım bölgesinde, onu yüzde 44,57 oranla Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerini kapsayan Vangölü elektrik dağıtım bölgesi takip etti. 2020 yılındaki kaçak oranlarının tahminden daha düşük olması ise dikkat çekti. Dicle'de tahmin yüzde 60,45 iken gerçekleşen yüzde 46,32 oldu. Dicle elektrik dağıtım bölgesinde kayıp oranı tahminin altında gerçekleşirken Sivas, Tokat ve Yozgat illerini kapsayan Çamlıbel elektrik dağıtım bölgesinde ise kaçak oranı tahminin üzerinde gerçekleşti.

Dağıtım bedelinden tahsil ediliyor

Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedeli kalemi 1 Ocak 2016 tarihinde geçerli olan ulusal elektrik tarifesi ile kaldırıldı ve bu bedel dağıtım bedeli kalemi içerisine eklendi. Kayıp kaçak bedelinin faturalarda belirtildiği son tarih olan 2015 yılının son elektrik tarifesine göre, bir iş yeri abonesinin elektrik faturasının yaklaşık yüzde 12'si kayıp kaçak bedeliydi. Bu oran meskende ise yaklaşık yüzde 15'ti. Ancak şu an için kayıp kaçak bedelinin elektrik faturalarındaki oranı belli değil. Dağıtım bedeli içerisinde tahsil ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.