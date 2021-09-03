JPMorgan'dan altcoinler hakkında 'balon' uyarısı

Amerikan'ın en büyük yatırım bankası JPMorgan, giderek yükselen altcoin piyasasının yatırımcılar için bir endişe konusu olması gerektiğine inanıyor. Amerikan bankası, yenilenen alt sezonun piyasanın balon gibi şiştiğine dair bir işaret olduğuna inanıyor

JPMorgan, giderek yükselen altcoin piyasasının yatırımcılar için bir endişe konusu olması gerektiğine inanıyor

JPMorgan, Business Insider tarafından alıntılanan son notunda, devam eden rallinin kripto para piyasası yatırımcıları tarafından büyük bir kırmızı bayrak olarak görülmesi gerektiğini iddia ediyor.

ABD'nin en büyük bankası, yenilenen alt sezonun piyasanın balon gibi şiştiğine dair bir işaret olduğuna inanıyor:

"Kripto para piyasaları yeniden balon gibi şişiyor."

JPMorgan, alternatif kripto para birimlerinin artık toplam piyasa değerinin üçte birini oluşturduğuna işaret ediyor.

U.Today tarafından bildirildiği üzere, Cardano bugün ilk kez 3 dolarlık fiyat seviyesini aştı. Kripto para birimi, 12 Eylül'de yapılması planlanan akıllı sözleşme lansmanı beklentisiyle hareket ediyor. ADA 2021'de %1,500'den fazla arttı.

Solana kısa süre önce CoinMarketCap'in ilk 10'una girdi ve sadece bir hafta içinde %70'den fazla yükseldi. Yüksek verimli kripto para birimi, gelişen merkezi olmayan finans alanından ve değiştirilemez tokenleri (NFT) çevreleyen çılgınlıktan yararlanıyor.

JPMorgan, mevcut yükseliş trendinin teknik faktörler yerine başka bir perakende çılgınlığı tarafından yönlendirildiği görüşüne bağlı kalıyor:

Altcoinlerin payı tarihsel standartlara göre oldukça yüksek görünüyor ve bizce yapısal bir yükseliş trendinin yansımasından ziyade perakende yatırımcıların çılgınlaştığının bir yansıması olması daha muhtemel.

“Başkaları açgözlü olduğunda kork”

Haziran ayında, J.P. Morgan'ın küresel pazar stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin hakimiyetinin ayı piyasası aşamalarını belirlemek için izlenmesi gereken kilit gösterge olduğunu belirtti.

Tutarlı düşüş, coşkulu piyasa katılımcıları ve artan risk iştahları nedeniyle altcoinlere daha agresif bir şekilde giriş yapma eğiliminde olduklarından, büyük bir düzeltmenin yolda olabileceği anlamına gelebilir.

Mayıs ayının ortasında, Bitcoin baskınlık göstergesi, köpek temalı kripto para çılgınlığı tam olarak piyasaya hakimken kabaca %39 düştü. Bu piyasa coşkusu, 19 Mayıs'ta gerçekleşen büyük bir düzeltmeden önce geldi. Piyasanın önceki yüksek seviyelerine dönmesi üç aydan fazla sürdü.

Ocak 2018'in başlarında, Bitcoin'in hakimiyeti, ICO çılgınlığının zirvesine ve önceki boğa koşusunun zirvesine denk gelen tüm zamanların en düşük seviyesi olan seviyeye doğru sadece %33düşüş yaşadı.

Bitcoin'in pazar payı, Ocak ayının başında %69'luk bir yıllık zirveye ulaştıktan sonra şu an %42'de bulunuyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.