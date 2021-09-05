JPMorgan Analistleri: Kripto para piyasalarındaki yükseliş gerçekçi değil

JPMorgan analistleri, Ağustos ayında hisse senedi satın alma çılgınlığının altcoinlere ve değiştirilemez tokenlere (NFT'ler) kaydığını ve NFT'lerdeki ve merkezi olmayan finans (defi) faaliyetindeki artışın ethereum, solana ve kardano gibi belirli kripto para birimlerinin fiyatını artırdığını iddia etmekte. Analistler, notta "Kriptopara piyasaları yine köpüklendi." ifadelerine yer verdi.

Kriptopara piyasası %83 değer kazandı

Bitcoin.com News'in haberine göre, kripto para piyasası, altcoinler'in hüküm sürdüğü son üç ayda yaklaşık %83 değer kazandı. Küresel kripto piyasa değeri şu anda 2,28 trilyon dolar. Bitcoin'in hâkimiyeti 1 Ağustos Cumartesi günü %47'den %41.39'a düşerken, Ethereum (ETH) şu anda tüm kripto pazarının %20,13'ünü temsil ediyor, onu da %4,11 ile cardano (ADA) takip ediyor. Solana'nın piyasadaki payı ise (SOL) %1,80.

Solana, bu yıl en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri hâline geldi. Birim başına 141.04$ fiyatla SOL, şu anda piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi. SOL, geçen ay %310.8 ve bugüne kadar toplam %3.277,6 değer kazandı.

JPMorgan analistleri, altcoin ticaretinin şu anda kripto pazarının yaklaşık %33'ünü temsil ettiğini belirterek, bunun Ağustos başındaki %22'lik artışı geride bıraktığını vurguladı.

Kaynak: webtekno.com