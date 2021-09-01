JP Morgan ve Goldman'dan Türkiye güncellemesi

JP Morgan ve Goldman Sachs, Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti. JP Morgan büyüme tahminini yüzde 6,8'den 8,4'e çıkarırken Goldman Sachs büyüme tahminini yüzde 7,5'ten 9,5'e yükseltti.

ABD'li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, iç ve dış talebin güçlü seyretmesi nedeniyle Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6.8'den yüzde 8.4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3.4 seviyesinde tuttu. Yayımlanan raporda özellikle hükümet erken seçime gitmeyi tercih etmesi halinde tahminler üzerinde "yukarı yönlü" risklere oluşacağını belirtildi.

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7.5'ten yüzde 9.5'e yükseltti.

Goldman Sachs ekonomistleri GSYH verisinin ardından yayımladıkları değerlendirmede, "Genel olarak, Türkiye ekonomisi dış dengelerinde bozulma olmadan, dış talepteki toparlanma çok destekleyici olduğu için düşündüğümüzden daha hızlı büyüyebildi" dediler.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte önemli bölümü pandeminin yarattığı baz etkisiyle beklentilere paralel yüzde 21.7 büyüdü. Ekonomistlerin beklentileri bu yıl büyümenin çift haneye yaklaşacağı yönünde.

Moody's Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı.

Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Çoğu G-20 ekonomisi için enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

2022 büyüme beklentisi de yükseltildi

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade edildi.

Türkiye ikinci çeyrekte baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü.

Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 oldu.

Ana gruplara bakıldığında yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında büyüme ise yüzde 4,2'de kaldı.

İkinci çeyrekte yatırımlarda yıllık yüzde 20,3 büyüme izlendi.

İhracat, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60 ithalat ise yüzde 19,2 büyüdü.

Bu rakamların ardından ikinci çeyrekte büyümeye en büyük katkı 13,8 puanla özel tüketimden geldi. Özel tüketimi 6,9 puanla net ihracat izlerken, yatırımlardan 5,4 katkı geldi. Bu dönemde devletin nihai harcamalarından gelen katkı ise 0,7 puanda kaldı. Stoklar ise büyümeden 5 puan götürdü.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.