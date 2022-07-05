JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

JP Morgan, TÜİK'in dün açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize etti.

Para politikasının aşırı şekilde gevşek olmaya devam ettiği ve enflasyona neden olan dış faktörlerde değişiklik olmadığı ortamda fiyat baskılarının büyümeye devam ettiğini belirten JP Morgan, "Enflasyonunun böyle çılgın seviyelerde olduğu zamanlarda, enflasyonu ölçmek ve tahmin etmek çok daha zor hale geliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bugünkü verilerini enflasyon beklentilerinde daha da kötüleşmeye yol açması büyük olasılık ve politika görünümü dikkate alındığında enflasyon muhtemelen bir süre için daha büyük bir problem olmaya devam edecek" ifadelerini kullanan JP Morgan, 2022 yıl sonu için TÜFE beklentisini yüzde 49.5'ten yüzde 63.1'e çıkardı. 2023 yıl sonu için TÜFE tahminini de yüzde 19.0'dan yüzde 22.5'e yükseltti.