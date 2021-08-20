Jim Cramer: Kripto paralarla savaşamaya çalışmak anlamsız

NBC’den Jim Cramer, çeşitli büyük piyasa oyuncularının kripto hakkında ne düşündüğünün önemli olmadığını, kripto paralarla savaşmaya çalışmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Kripto paraları benimseyenler kadar, bu piyasayla savaşmaya çalışan pek çok kişi ve kurum var. CNBC'den Jim Cramer, çeşitli büyük piyasa oyuncularının kripto hakkında ne düşündüğünün önemli olmadığını, kripto paralarla savaşmaya çalışmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Cramer: “Kripto paralarda ezici bir talep var, savaşmak anlamsız”

Cramer'in olumlu kripto para yorumları, Walmart'ın bir kripto uzmanı aradığını duyurmasına yanıt olarak geldi.

kriptoparahaber.com'un haberine göre, Mad Money sunucusu Cramer, CNBC'ye “Bunun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kripto paraları daha çok talep edecek. Kripto söz konusu olduğunda tartışmanın hangi tarafında olursanız olun, ezici talep göz ardı edilemez. Kripto paralar dünya çapında kullanılıyor ve onunla savaşamazsınız. Dolandırıcılık olduğunu düşünebilirsiniz, ya da lale olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tarihin gelgitiyle savaşmak anlamsız.” dedi.

Cramer'in yorumları ayrıca Chainalysis'in son 12 ayda küresel kripto benimsemesinin % 881 arttığını gösteren yeni raporuyla aynı zamana denk geldi.

2021'deki büyüme çok dikkat çekiciydi

“2020'nin ikinci çeyreğinin sonunda, küçük bir büyüme döneminin ardından, toplam küresel benimseme, topladığımız ülke endeksi puanlarımıza göre 2,5'te kaldı. 2021'in ikinci çeyreğinin sonunda, bu toplam puan 24'te, bu da küresel benimsemenin arttığını gösteriyor. 2019'un üçüncü çeyreğinden bu yana %2300'ün üzerinde ve geçen yıl %881'in üzerinde.”

Benimsenme oranındaki bu büyük artışın arkasındaki nedenler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

Chainanalysis raporda şöyle diyor:

“Gelişmekte olan piyasalarda birçok kişi, para birimi devalüasyonu karşısında tasarruflarını korumak, havale gönderip almak ve ticari işlemler yürütmek için kripto para birimine yönelirken; Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Doğu Asya'da geçen yıl boyunca benimsenme daha çok kurumsal yatırımlarla güçlendi.”

Chainalysis raporda, bu alanda önde gelen üç ülkenin Vietnam, Hindistan ve Pakistan olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.