DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yenişehirliler iftarda buluştu
Başkan Büyükkılıç, Üniversite Öğrencileriyle Sahurda Buluştu
Liverpool - Everton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
MÜSİAD'dan 'Gönül İftarı' programı
Kanada'ya 35 milyon dolarlık Guantanamo davası
Paşinyan yine Osmanlı'yı suçladı
28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin eşlerinden AYM’ye çağrı
Honda'dan Tesla'yı kıskandıracak hamle: 'Otonom Taksiler' geliyor
PKK/KCK soruşturması; 28 kişi tutuklandı
500 TL'lik banknot hangi renk olacak? 500 TL'lik banknotun üzerinde (arkasında) kimin resmi olacak? 500 TL banknot tasarımı nasıl olacak?
Norveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonuna 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?
'İslami kripto para': Sadece 5'i ayakta kaldı
40 yaşında ‘yanlışlıkla’ milyoner oldu

TIMETURK / EKONOMİ / Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor

Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor

Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle 1676 bin megavata çıkarken, kurulu gücün yüzde 98'inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor.

2 Saat Önce
2022-04-24 15:22:51
Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, jeotermal enerjinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 1,67'ye çıktı.

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıklarla içerisinde birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar gibi akışkanların sahip olduğu ısının yarattığı enerji olarak tanımlanıyor.

Bu enerji, diğer farklı enerji çeşitlerine çevrilerek ya da direkt ısı enerjisinden faydalanılarak yenilenebilir enerji kaynağı oluşturuyor. Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 80 ülke jeotermal enerjiyi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor.

Jeotermal enerji birçok alanda fırsat sunuyor

Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücünün tamamına yakınının bulunduğu Ege Bölgesi, elektrik üretiminin yanında gıda, sağlık, seracılık, ısıtma, soğutma, sebze ve meyve kurutma gibi alanlarda yatırımcılara ve yöre halkına fırsatlar sunuyor.

Çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de mart sonu itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünde 872,8 megavatla Aydın lider durumda bulunuyor.

Aydın'ın ardından 379,4 megavatla Denizli ikinci sırada yer alıyor. Bu şehirleri, 378,7 megavatla Manisa, 30,5 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2,8 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Böylelikle, Türkiye'nin jeotermal enerjisinde 6 ilde bulunan santrallerle 1676 bin megavatı aşan kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için jeotermal enerji önemli bir alternatif olarak değerlendirilirken, Türkiye'nin neredeyse her bölgesi jeotermal enerji açısından yüksek potansiyele sahip bulunuyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş