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TIMETURK / EKONOMİ / Jeomed Yılın İlaç ve Sağlık Ürünleri Üreticisi ödülünün sahibi oldu, Ödülü Jeomed Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat aldı

Jeomed Yılın İlaç ve Sağlık Ürünleri Üreticisi ödülünün sahibi oldu, Ödülü Jeomed Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat aldı

Tamamen yerli ve milli imkânlarla Türkiye’nin ilk ve tek lens solüsyonunu üreten JeoMed, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın İlaç ve Sağlık Ürünleri Üreticisi kazandı.

2 Saat Önce
2022-04-12 16:18:00
Jeomed Yılın İlaç ve Sağlık Ürünleri Üreticisi ödülünün sahibi oldu, Ödülü Jeomed Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

JeoMed adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman POLAT aldı. Süleyman Polat, yaptığı teşekkür konuşmasında, ülke olarak bir ekonomik savaşta olduğumuzu, ülkemize yatırım ve istihdamın lazım olduğunu, sağlık ürünleri alanında heyecanlı ve istekli olduklarını, 51 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Her türlü uluslararası sertifikaya sahip olduklarını belirten Süleyman Polat, 14 patentli ürünleri olduğunu dile getirdi.

JEOMED 51 ÜLKEYE SAĞLIK ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİYOR

Jeomed; kamu-üniversite-sanayi işbirliği modeli ile yılda yaklaşık 120 milyon dolar dış ticaret açığı verilen lens solüsyon pazarında inovatif ürünleriyle global bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Jeomed,100 den fazla farklı ürünün patent, formülasyon, proses ve klinik çalışmalarını KOSGEB ve TUBİTAK projeleriyle destekleyerek sağlık sektörüne yenilikçi çözümler sunmaktadır. Jeomed sahibi olduğu 14 patent altındaki 100 den fazla ürününü, Yunanistan, Hindistan, Rusya ve ABD nin de içinde olduğu 51 ülkeye ihraç ederek uluslararası piyasada ülkemizi gururla temsil etmektedir. .

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