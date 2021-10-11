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TIMETURK / EKONOMİ / Jeff Bezos'a fark attı! Elon Musk'un keyfi yerinde

Jeff Bezos'a fark attı! Elon Musk'un keyfi yerinde

Tesla CEO’su Elon Musk, yatırımcılarla yaptığı son anlaşma sayesinde servetine servet katarak Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Bezos'a fark attı. Böylece Musk; dünyanın en zengin insanı unvanı sağlama almış oldu.

37 Dakika Önce
2021-10-11 09:21:43
Jeff Bezos'a fark attı! Elon Musk'un keyfi yerinde

Dünyanın en gözde iki milyarderi olan Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet yıllardan beri süregeliyor. Şimdi de Musk, yaptığı son anlaşma sayesinde servetine servet katarak Bezos'a fark attı.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın değeri birden bir artışa geçerek Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos epeyce bir geride bıraktı. Böylece Musk; dünyanın en zengin insanı unvanı sağlama almış oldu.

Bloomberg'in yaptığı habere göre Musk'ın serveti; yatırımcılarla yapılan bir anlaşma sonucu SpaceX'in değerinin 100 milyar doların üstüne çıkmasıyla iyice artmış oldu. Anlaşma sonrası Musk'ın net değeri 223 milyar dolara ulaşarak ona ek bir 10.6 milyar dolar daha kazandırdı. Bu sayede de Musk, net değeri 191.6 milyar dolar olan Jeff Bezos'a fark atarak aralarındaki farkın iyice açılmasını sağlamış oldu.

Musk'ın keyfi yerinde

İki rakip milyarderin aralarındaki gerilimi ve birbirlerinden pek haz etmedikleri gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda bu değişikliğin, Blue Origin'nin kurucusu olan Bezos'un sinirlerini epeyce bir bozacağına hiç şüphe yok. Musk da bu durumun son derece farkında gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta Forbes'ın milyarderler listesinde Bezos'u geride bırakan Musk, bu fırsatı Bezos'la biraz kafa bulmak için değerlendirdi. Musk, Forbes'a gönderdiği bir e-postada “Jeffrey B.'ye gümüş madalya ile birlikte dev bir '2' rakamı heykeli gönderiyorum." diyerek Bezos'la dalga geçmişti.

Bu ayrıca Musk'ın Bezos'u zenginlik açısından geçtiği ilk sefer de değil. Ocak ayında, Tesla hisselerinin yükselişe geçmesiyle SpaceX CEO'su bir süreliğine Bezos'u geride bırakmıştı.

Yani, şöyle bir düşününce milyarderler sıralamasının dünyanın en zengin iki insanının pek de umurunda olduğunu sanmıyoruz; bizce burada asıl önemli olan, Musk'ın Bezos'un gözüne gözüne sokabileceği bir başarı elde etmiş olması. Musk bu durumdan hiç şüphesiz bir süre daha faydalanacak gibi görünüyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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