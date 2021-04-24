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Japon firması Mitsubishi de çip krizine girdi

Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürme kararı aldı

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24.04.2021 08:29:13
Japon firması Mitsubishi de çip krizine girdi

Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.

Mitsubishi Motors'dan yapılan açıklamaya göre firma, akıllı telefon, ev gereçleri, oyun konsolları ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, tedarik sıkıntısı çekiyor.

Japon firma tedarik problemi sebebiyle mayısta Japonya'nın güneybatısındaki Aiçi ve Okayama fabrikaları ile Tayland'da bulunan tesisinde seri üretimi yaklaşık 16 bin adet azaltacak.

Kyodo ajansının haberine göre Mart'ta 4 bin, bu ay ise 7 bin 500 adeti bulan üretim kesintisi, gelecek ay ile birlikte toplamda 27 bini aşacak.

Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, çip tedarik problemi nedeniyle bu ay üretim kesintisinin ise 25 bini bulması bekleniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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