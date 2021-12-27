DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Japon elektronik şirketi Türkiye'de fabrika kuracak
133 kedili beyaz eşya mağazası
Koruk suyunu biliyor musunuz?
Filistin'e Katar gazı
Mavi tulumlu bebeğin cansız bedeni de sahile vurdu
Arap koalisyonu, Yemen’deki İran güçlerine hava saldırısı başlattı
Asiye’nin doktorundan ameliyat fotoğrafı ve açıklama
Keçiboynuzu tozu boy uzatıyor!
“ABD Almanya’yı hizaya getirdi; hedef Türk-Rus ilişkilerini torpillemek”
Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
Kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesapları de | Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesapları açıklaması
Trabzonspor Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
'Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu
Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kazandı mı? Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maç sonucu
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

TIMETURK / EKONOMİ / Japon elektronik şirketi Türkiye'de fabrika kuracak

Japon elektronik şirketi Türkiye'de fabrika kuracak

Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan buraya taşıyacak.

1 Dakika Önce
2021-12-27 00:12:18
Japon elektronik şirketi Türkiye'de fabrika kuracak

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, halihazırda Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek. Türk Telekom

Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.

Kaga, Türkiye'nin stratejik konumundan yararlanarak Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen siparişleri artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket, üretimini tedarik zinciri kesintilerinin bir risk haline geldiği Asya'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Şirket kaynaklarına göre, söz konusu yatırım milyonlarca doları bulacak ve üretim kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu. Asya'daki deniz taşımacılığı ile tedarik zincirinde yaşanan zorluklar nedeniyle müşteriler şirketten üretim ve montaj işlemlerini tek çatı altında birleştirmesini ve teslim süresinin öngörülebilirliğini artırmasını istemişti.

Hedef, satış rakamını 3 katına çıkarmak

Türkiye'nin Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına hitap eden birçok üreticiye ev sahipliği yapması dolayısıyla şirket, otomobil parçalarıyla ilgili siparişleri de kazanabilmek için yeni üretim üssünden yararlanmayı umuyor.

Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş