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Janet Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir

ABD Hazine Bakanı Yellen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin 'aşırı ısınmasını' önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti.

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04.05.2021 19:48:13
Janet Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini belirten Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini mart ayında hayata geçiren Biden, nisan ayında da ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ekonomi planını açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi oluştururken, bir sonraki aşamasını eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi oluşturmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan