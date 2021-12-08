Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?
Jandarma ve Sahil Güvenlik, bünyesinde çalışacak astsubay alımları için bildiri yayınladı. Peki ama güncel astsubay alımları ne zaman yapılacak? Kaç astsubay alınacak ve şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı şartları, başvuru kılavuzu ve geri kalan bilgiler haberin detayında yer alıyor...
2021-12-08 11:17:04
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde çalışacak astsubay alımı yapılacak. Astsubay alımı şartları nelerdir?
Sözleşmeli ve Muvazzaf Asker Alımı Şartları Nelerdir?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre başvurular 8-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
Başvuru Yapmak, Şartları ve Detayları İncelemek İçin "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresine giriş yapabilirsiniz.
AStsubay Alımı Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru
Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine alımı yapılacak olan astsubay adayları fiziki yeterlilik sınavına da girecekler. Yayınlanan bildiriye göre aşağıdaki tablodaki gibi bir uygulama parkuru yapılacak. Bunun dışındaki bütün bilgileri KILAVUZ üzerinden öğrenebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı 2022 Astsubay Alımı Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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