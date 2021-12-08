Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı | Astsubay alımları ne zaman yapılacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik, bünyesinde çalışacak astsubay alımları için bildiri yayınladı. Peki ama güncel astsubay alımları ne zaman yapılacak? Kaç astsubay alınacak ve şartları nelerdir? Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı şartları, başvuru kılavuzu ve geri kalan bilgiler haberin detayında yer alıyor...