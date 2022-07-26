Jandarma uzman çavuş ne kadar maaş alır? 2022 en düşük jandarma maaşı ne kadar oldu?

Jandarma uzman çavuş ne kadar maaş alır? Maaşlara yapılan zamların ardından en çok merak edilen ve araştırılan meslek grubu jandarma oldu. Peki ama jandarma personeli ne kadar maaş alır? Kıdemine göre maaşlarda ne kadar fark vardır? 2022 en düşük jandarma maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Maaşlara yapılan zamların ardından en çok merak edilen ve araştırılan meslek grubu jandarma oldu. Peki ama jandarma personeli ne kadar maaş alır? Kıdemine göre maaşlarda ne kadar fark vardır? 2022 en düşük jandarma maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Jandarma uzman çavuş ne kadar maaş alır?

Enflasyon zammı jandarma personeline de yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan en son alımda, en düşük jandarma personelinin maaşı 7 bin TL olarak veriliyordu.

Son zamların ardından kıdemlere göre maaşlarda da aynı orantıyla zam yapıldı.

2022 en düşük jandarma maaşı ne kadar oldu?

Bu yıl içerisinde jandarma uzman erbaş alımları yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlara göre en düşük maaş alan jandarma personelinin 8 bin TL aldığı biliniyor. .