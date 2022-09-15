Jandarma 912 Subay ve Astsubay öğrenci alımı sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma 912 Subay ve Astsubay öğrenci alımı sonuçları sorgulama ekranı | Jandarma Genel Komutanlığı YKS puanı ile öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini yaptı ve sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylarıyla Jandarma 912 personel alımı detayları!