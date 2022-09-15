Jandarma 912 Subay ve Astsubay öğrenci alımı sonuçları sorgulama ekranı
Jandarma 912 Subay ve Astsubay öğrenci alımı sonuçları sorgulama ekranı | Jandarma Genel Komutanlığı YKS puanı ile öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini yaptı ve sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylarıyla Jandarma 912 personel alımı detayları!
2022-09-15 08:52:47
Jandarma Genel Komutanlığı YKS puanı ile öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini yaptı ve sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylarıyla Jandarma 912 personel alımı detayları!
Jandarma 912 Subay ve Astsubay Öğrenci Alımı Sonuçları
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak öğrencilerin tercihlerinin sonuçları açıklandı.
- Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) 712 erkek öğrenci temini yapılacak.
- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temini yapılacak.
Jandarma 912 Subay ve Astsubay öğrenci alımı sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ...
Jandarma hakkında
Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. .
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