Jandarma 912 askeri personel alımı (lise) | Lise askeri personel alımı ilanı | Subay ve astsubay alımı başladı mı?

Jandarma 912 askeri personel alımı (lise) | Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 200 yeni subay ve 712 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Peki ama jandarma askeri personel alım şartları nelerdir? Lise sınav şartları nelerdir? İşte detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 200 yeni subay ve 712 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Peki ama jandarma askeri personel alım şartları nelerdir? Lise sınav şartları nelerdir? İşte detaylar...

Jandarma 912 askeri personel alım şartları

T.C. vatandaşı ve erkek olmak, evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 1 Ocak 2022 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Diğer genel hususlara aşağıdaki kılavuzlardan hemen erişim sağlayabilirsiniz.

Jandarma lise personel alımı başvuru tarihi

Yayımlanan kılavuza göre JGK bünyesine alınacak olan personel sınavı 24 Temmuz gününe kadar sürecek.

Jandarma 912 askeri personel alımı lise sınavı şartları nelerdir?

Astsubay alımına başvuruda 2022 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak gerekiyor.r

Subay alımına başvuruda 2022 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek, Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT); Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 200.000'inci, Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci, Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak gerekiyor.