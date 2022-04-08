İzmir otobüs biletleri ne kadar oldu 2022? ESHOT kaç TL oldu?

Akaryakıt zamları nedeniyle toplu ulaşıma araçlarına da zam yapılırken Büyükşehir belediyeleri yeni zamlı bilet ücretlerini açıkladı. İzmir ilinde oturan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İzmir ESHOT bilet fiyatları ne kadar oldu?

İzmir'de, toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belli oldu. Her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı, bu oranlara göre her ay toplu ulaşım ücretleri artacak. İzmir'de yeni zamlı tarifeler 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Otobüs ve metronun biniş ücretleri gündem konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İzmir toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı uyarınca, 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.

Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.

İZDENİZ ücretleri ne kadar oldu 2022?

İZDENİZ A.Ş.'de de araba vapuru ücretleri zamlandı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, araba vapurları için son fiyat düzenlemesinin 28 Kasım 2021'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yolcular hariç, araçlar içindeki diğer yolculardan alınan 1 TL ücrette değişiklik yapılmazken; yeni ücretler şöyle oldu:



Otomobil 32 TL, motosiklet 18 TL, minibüs/kamyonet TL, midibüs 90 TL, otobüs/kamyon 130 TL, Tır 250 TL .