İzmir'de ulaşıma zam

UKOME kararıyla ulaşıma enflasyon oranında zam yapılan İzmir'de yeni zam belli oldu. Buna göre ulaşım ücretlerine yüzde 7,67 zam gelmesiyle tam biniş ücreti, 7,64 TL’ye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşımaya yine zam yaptı. UKOME'nin mart ayı toplantısında toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Evresel'in haberine göre, TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak belirlemesinin ardından, ÜFE oranı ise aylık bazda 7,67 oldu. Böylece ulaşım ücretlerine yüzde 7,67 zam geldi. A Tarife kapsamında 7,10 TL olan tam biniş ücreti, 7,64 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,41 TL, ikinci aktarma ücreti ise 1,06 kuruş olarak belirlendi.

Öğrenci biniş ücreti de 2,40 TL'den 2,58 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 6,11 TL'den 6,58 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti ise 28,44 TL'ye kadar çıktı .