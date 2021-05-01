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İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı, 'Üyelerimizle beraber 'zimem defteri' uygulamasıyla Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz' dedi.

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01.05.2021 12:49:01
İzmir'de MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan 'zimem defteri' geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada Osmanlı'nın en önemli geleneklerinden birinin 'zimem defteri' uygulaması olduğunu belirtti.

Uygulama ile veresiye defterlerindeki borçların hayır sahipleri tarafından ödendiğine işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:

'Bu anlayış doğrultusunda milletinin istikbali için çalışan iş adamları olarak bizler de MÜSİAD İzmir üyelerimizle beraber 'zimem defteri' uygulamasıyla Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yapılan bu uygulama ile üyelerimiz, esnafımızdan aldığı borç-veresiye defterlerindeki ihtiyaç sahiplerinin hesaplarını kapatmış oldu. Cenabıhakk'ın bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan