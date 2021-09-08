İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.