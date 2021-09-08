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İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı. Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

26 Dakika Önce
2021-09-08 08:49:09
İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, İzmir'de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.

Serbest bölgeyi kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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