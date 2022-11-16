İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Şekib Avdagiç yeniden seçildi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi.

Şekib Avdagiç, İTO'da yapılan seçimlerde 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

İTO'nun 81 ayrı mesleğe mensup meclis üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegelerini seçmek üzere bugün odanın Eminönü Merkez Binası'nda bir araya geldi.

Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, oyların 184'ünü alarak 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası'nın ikinci kez yönetim kurulu başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

"Başlattığımız birçok projemizi sizlerle tamamlayacağız"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, "İTO'da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum." dedi.

İTO seçimlerinin geride kaldığını ve şimdi hep birlikte İstanbul için, İstanbul iş dünyası için çalışma zamanı olduğunu kaydeden Avdagiç, "Şimdi 'bir olma, iri olma ve diri olma' zamanı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şekilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız." şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımızda en büyük kılavuzumuz, İTO Meclisi olacaktır"

İstanbul sevdasından aldıkları güçle, 700 bin İTO üyesi için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu dönemde de çalışmalarımızda en büyük kılavuzumuz, İTO Meclisi olacaktır. Hz. Mevlana'nın ‘Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur' sözünü hiç unutmadan, uzun ve yorucu hizmet yolunu sizin kılavuzluğunuzla kısa ve kolay kılacağız.

1.5 ay sonra Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına gireceğiz. İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza, her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız. Milli mücadeleyi büyük bir fedakârlıkla yürüten kahraman milletimize karşı borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz." .