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TIMETURK / EKONOMİ / İTO'ya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı

İTO'ya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı

Aralık ayı enflasyonu pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Önce enflasyon verisi olan İTO perakende fiyatları ise bugün belli oldu.

28 Dakika Önce
2022-01-02 10:55:16
İTO'ya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65 arttı

Türkiye aralık ayı enflasyon oranlarına odaklandı. Pazartesi günü açıklanacak verilerin öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini yayınladı.

İTO'ya göre, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 9,65, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 11,96 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde perakendede yüzde 34,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 47,10 artış gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Aralık 2021'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyasında yüzde 20,11, gıdada yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 6,29, konutta yüzde 5, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,01, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve giyim harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 22,89 İLE MADENLER SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 22,89, kimyevi maddelerde yüzde 18,49, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 18,30, gıda maddelerinde yüzde 13,06, inşaat malzemelerinde yüzde 6,83, işlenmemiş maddelerde yüzde 6,29, mensucat grubunda yüzde 4,01 yükseliş gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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