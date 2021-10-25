DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Her 10 kişiden 7’si kilosundan memnun değil
Ağrılı sivilceleri bu maskeyle geçirin
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin olumlu yansımalarını göreceğiz
BM Güvenlik Konseyi yarın Sudan'daki darbeyi görüşecek
Yaralı bölgeye okaliptüs yağı sürerseniz...
Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
İBB’den siber saldırılara karşı yeni hamle
Saksıda ıspanak yetiştirilir mi?
Microsoft: Ruslar tedarik zinciri şirketlerine saldırıyor
ABD medyası Facebook'a savaş açtı!
AB ikiye bölündü: Enerjide fiyat artışının sebebi ne?
Taşkan ve Ozan Işın’dan yeni şarkı müjdesi!
Konutta faiz indirimi İstanbul'da hangi ilçeleri öne çıkarıyor?
İsrail gazetesi: İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik eğitime başlayacak
TL değer kaybettikçe borsa ucuzluyor

TIMETURK / EKONOMİ / İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin olumlu yansımalarını göreceğiz

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin olumlu yansımalarını göreceğiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

22 Dakika Önce
2021-10-25 21:33:14
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin olumlu yansımalarını göreceğiz

Avdagiç, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

Bugün 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş