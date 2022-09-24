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TIMETURK / EKONOMİ / İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri sahiplerini bulacak

İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri sahiplerini bulacak

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 140'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği özel ödüller, yarın sahiplerini bulacak.

2 Saat Önce
2022-09-24 18:59:02
İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri sahiplerini bulacak

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 693 bin üyesiyle İstanbul iş dünyasının çatı kuruluşu olan İTO, kuruluşunun 140'ıncı yıl dönümünü özel bir ödül töreni ile kutlayacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.

İTO 140'ıncı Yıl Özel Ödülleri'nde 6 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Ödül kategorileri; restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, girişimcilik ve dönüşüm olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmete adanmış odamızın 140'ıncı yılını kutluyoruz. İstanbul markasına katkıda bulunan kişi ve kurumları ödüllendirmek, Türkiye'nin en büyük odası olarak bizlerin ülkemize ve şehrimize duyduğumuz sorumluluğun yansımasıdır. 6 kategorideki ödüllerimiz sahiplerini bulacak. Şimdiden ödül alacak kıymetli isimleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı. .

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