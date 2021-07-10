İthalatta 5 ülkenin ürünlerine haksız rekabet soruşturması!

Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemler de ilan edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 5 ayrı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış ve iç lastikler ile dış ve iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerleklerine (jantı hariç) yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, 3 ülke menşeli önlem konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Tayvan ve Vietnam menşeli motosikletlerde kullanılan söz konusu lastikler ve tekerleklere (jantlar hariç) yönelik de nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin ve Rusya menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ürünü de nihai gözen geçirme soruşturması açılan ürünler arasında yer aldı.

Vietnam menşeli "Diğerleri" ve "Paslanmaz çelikten olanlar" şeklinde sınıflandırılan çelik borulara ilişkin dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında yürürlük süresi dolacak dampinge karşı önlemler de ilan edildi.

Atıkların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik

Bakanlığın, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların denetim işlemlerini kapsayan tebliğin kapsamına, plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdalarından "etilen polimerlerinden olanlar" da eklendi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.