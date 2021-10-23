İtalyan bankası Unicredit'ten ''Türkiye'' açıklaması

İtalyan banka Unicredit, Türkiye'nin sene sonu dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncelledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, 2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5'ten yüzde 19,6'ya çıkaran Unicredit, 2022'nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3'e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

2021'in sonuna kadar gerçekleşecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini söyleyen banka, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.

Çift haneli dolar/TL'nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022'nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.