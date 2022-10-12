İtalya'nın tercihi Türkiye oldu! Marrapodi: Ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, yatırım konusunda İtalyan firmalarının Türkiye ile ciddi anlamda ilgilendiğini gördüklerini belirterek, 'İtalyan firmaların Türkiye'de her sektörde de faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz.' dedi. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Riccardo Landi ise Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda ciddi rakama ulaştığını söyledi.

Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminde son yıllarda sürekli artan bir trend olduğunu belirten Marrapodi, "Bu yılın ilk 6 ayına bakacak olursak, yine bu senenin de ciddi anlamda yüksek olacağını görüyoruz ve (ticaret hacminin) bundan sonraki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

CİDDİ ANLAMDA BİR İLGİ VAR

İtalyan firmalarının Türkiye'ye ilgisine değinen Marrapodi, "Yatırım konusunda İtalyan firmalarının ciddi anlamda Türkiye'yle ilgilendiğini görüyoruz. İtalyan firmaların Türkiye'de her sektörde de faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 600 ila 1.300 arasında Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren İtalyan firması var. Bu, ciddi anlamda bir ilgiyi gösteriyor." diye konuştu.

- "BİR PROBLEM OLMADAN İLİŞKİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ UMUT EDİYORUM Kİ DEVAM EDECEKTİR"

Giorgio Marrapodi, İtalya'daki seçimlerin Türkiye ile ilişkilere nasıl yansıyacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Seçim konusunda şöyle bir yanılgı var; aslında henüz başbakan seçilmedi, İtalya'da vatandaşlar başbakanı direkt seçemiyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı bu seçimi yapacak ve kabine oluşturulacak. İlişkiler konusuna gelecek olursak, Türkiye ve İtalya, coğrafi anlamda aynı bölgeyi paylaşıyor. Dolayısıyla bu bölge de coğrafi anlamda stratejik öneme sahip. Bundan sonra da bu bölgede birlikte çalışarak, huzurlu şekilde ve siyasi anlamda bir problem olmadan ilişkilerin sürdürülmesi umut ediyorum ki devam edecektir."

- "İthalat ve ihracat açısından dengeli bir seyir var"

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Riccardo Landi ise Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda ciddi rakama ulaştığını söyledi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2021 yılında 20 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Landi, şunları söyledi:

"İthalat ve ihracat açısından dengeli bir seyir var. İki ülke arasında ticari anlamda önemli ilişki söz konusu. Döküm sektörüne bakacak olursak, İtalya'nın Türkiye'ye döküm, makine ve teknoloji konusunda ciddi ihracatı var. Türkiye'deki döküm sektörü çok önemli. Metal ürünlerinde birçok ülkeye ihracatı söz konusu ve Avrupa'da üretim konusunda ikinci sırada yer almakta. İtalyan teknolojilerinin, Türkiye'deki döküm sektörüne ciddi katkıları olduğunu düşünüyoruz." .