İsviçre'da asgari ücret ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında İsviçre gelmektedir. İsviçre’de çalışmak veyahut İsviçre’de asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki İsviçre’de asgari ücret ne kadar? İsviçre’de asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İsviçre’de saatlik çalışma ücreti ne kadar? İsviçre’de yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? İsviçre’de asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında İsviçre gelmektedir. İsviçre'de çalışmak veyahut İsviçre'de asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki İsviçre'de asgari ücret ne kadar? İsviçre'de asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İsviçre'de saatlik çalışma ücreti ne kadar? İsviçre'de yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? İsviçre'de asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan İsviçre, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre İsviçre, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 5.sırada 68,340 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan İsviçre, Türkiye'den de daha fazla bir alım gücüne sahiptir. İsviçre'de 2021 itibari ile asgari ücret 3500 İsviçre Frangı'dır. Bu miktar 3245 Euro'ya tekabül etmektedir.

Yapılan son düzenleme ile İsviçre hükümeti asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşlarından yapılan kesintilerin de sonlandırılacağının teminatını vermiştir.

İsviçre'de çalışma saatleri nasıldır?

İsviçre birçok Avrupa ülkesi gbi ortalama bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda çalışma saatleri haftalık 42 saat olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı kurumlar ortalama olarak 50 saat çalışabilmektedir.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

İsviçre'de ortalama maaş; 4697 CHF

İsviçre'de muhasebeci maaşı; 6389 CHF

İsviçre'de sekreter maaşı; 3757 CHF

İsviçre'de ofis asistanı maaşı; 4134 CHF

İsviçre'de çiftçi maaşı; 2771 CHF

İsviçre'de veteriner hekim maaşı; 8737 CHF

İsviçre'de araba tamircisi maaşı; 5308 CHF

İsviçre'de oto elektrikçi maaşı; 5684 CHF

İsviçre'de otomobil mühendisi maaşı; 8737 CHF

İsviçre'de finans danışmanı maaşı; 8737 CHF

İsviçre'de duvarcı maaşı; 4275 CHF

İsviçre'de inşaat işçisi maaşı; 4134 CHF

İsviçre'de vinç operatörü maaşı; 6717 CHF

İsviçre'de mimar maaşı; 7610 CHF

İsviçre'de mühendis maaşı; 8832 CHF

İsviçre'de elektrik mühendisi maaşı; 8878 CHF

İsviçre'de makine mühendisi maaşı; 8948 CHF

İsviçre'de inşaat mühendisi maaşı; 8268 CHF

İsviçre'de kaynakçı maaşı; 5966 CHF

İsviçre'de çatı ustası maaşı; 3852 CHF

İsviçre'de tamirci maaşı; 5684 CHF

İsviçre'de resepsiyonist maaşı; 3476 CHF

İsviçre'de İngilizce öğretmeni maaşı; 6060 CHF

İsviçre'de tercüman maaşı; 5731 CHF

İsviçre'de çevirmen maaşı; 6295 CHF

İsviçre'de diş hekimi maaşı; 18600 CHF

İsviçre'de doktor maaşı; 15525 CHF

İsviçre'de tıp asistanı maaşı; 4555 CHF

İsviçre'de hemşire maaşı; 7705 CHF

İsviçre'de aşçı maaşı; 3620 CHF

İsviçre'de avukat maaşı; 11370 CHF

İsviçre'de otel işçisi maaşı; 3382 CHF

İsviçre'de garson maaşı; 2725 CHF

İsviçre'de temizlik işçisi maaşı; 3150 CHF

İsviçre'de hizmetçi maaşı; 2865 CHF

İsviçre'de elektrikçi maaşı; 5920 CHF

İsviçre'de makine operatörü maaşı; 5355 CHF

İsviçre'de CNC operatörü maaşı; 5920 CHF

İsviçre'de bebek bakıcısı maaşı; 2490 CHF

İsviçre'de çocuk bakıcısı maaşı; 4230 CHF

İsviçre'de yaşlı bakıcısı maaşı; 3470 CHF

İsviçre'de otobüs şoförü maaşı; 4230 CHF

İsviçre'de kamyon şoförü maaşı; 4275 CHF

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.